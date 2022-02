Jogadores entram em campo com cachorros resgatados para incentivar doação; veja fotos

Os jogadores do América-MG aproveitaram a partida contra o Athletic, no último sábado (5), para realizar uma boa ação na Arena Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Os atletas entraram em campo acompanhados de cães resgatados. Os animais foram impactados pelo rompimento da barragem em Brumadinho e estão disponíveis para doação, sob responsabilidade da empresa Vale.

Legenda: Os animais foram impactados pelo rompimento da barragem em Brumadinho e estão disponíveis para doação Foto: Reprodução/Instagram

Os torcedores que estavam no estádio puderam visitar os animais em espaço disponível no portão 3 do estádio, da ONG Fazenda Abrigo de Fauna, de acordo com informações da página oficial do clube no Instagram.

Para a segurança dos pets, não foram utilizados fogos de artifício durante a partida, assim como foram seguidos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades e órgãos ambientais.

Após a tragédia de Brumadinho, 246 cães e 53 gatos estão sob responsabilidade da Vale e disponíveis para adoção.

Legenda: Jogadores fazem campanha em prol da adoção responsável de animais. Foto: Reprodução/Instagram

Na página Me Leva pra Casa, o processo de adoção é feito a distância, onde os animais podem ser conhecidos.

O objetivo da ação em campo é incentivar a adoção responsável dos pets resgatados e combater o abandono de animais.

Legenda: Cachorros estão sob cuidados da ONG Fazenda Abrigo de Fauna. Foto: Foto/Reprodução

A ação do time repercutiu de forma positiva entre o público. Torcedores demonstraram apoio à campanha nas redes sociais. "Adote! Que ação sensacional! Parabéns pela iniciativa, América", escreveu uma internauta. "Bela campanha! Já quero adotar", comentou outra.