Jogadores de Ceará, Fortaleza e outros 17 clubes da Série A pedem que CBF não adie jogos

Uma parte dos atletas que participa da Série A do Brasileiro enviou um documento para a CBF com a solicitação de que as rodadas da competição não sejam mais adiadas. O objetivo é respeitar o calendário inicial do Brasileirão, com fim no dia 5 de dezembro. A informação é do ge.

Ao todo, 19 clubes foram representados: América-MG, Chapecoense, Atlético-GO, Ceará, Athletico-PR, Atlético-MG, Cuiabá, Bahia, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Bragantino, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Internacional e Sport.

O Flamengo foi o único time da 1ª divisão sem jogadores na ação. Com o início da pandemia de Covid-19, a temporada de 2020 foi afetada e precisou ser encerrada no ano vigente. Assim, sem intervalo de descanso, os jogadores retomaram as disputas das competições em 2021.

Adiamento da rodada

O apelo é para a sequência das datas, sem comprometimento de 2022. O adiamento de rodadas foi uma alternativa da CBF para amenizar o impacto da convocação da Seleção Brasileira para os compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul.

A entidade decidiu adiar a partida que tenha pelo menos um atleta de um dos times na lista oficial de convocados. O duelo entre Ceará x Palmeiras pela 19ª rodada do Brasileirão, por exemplo, foi remarcado do início de setembro para 20 de outubro após o goleiro alviverde Weverton ser chamado.