Jogadores da seleção ucraniana pedem que o mundo se manifeste contra a guerra; veja vídeo

Jogadores de futebol ucranianos divulgaram um vídeo nesta terça-feira (1) pedindo o fim da guerra contra o país. O grupo convoca outros atletas, torcedores, treinadores e quem ama o esporte pelo mundo a se manifestar contra a invasão à Ucrânia. Eles também citam a morte de civis.

A Rússia invadiu o território ucraniano na última quinta-feira, quando começou uma ofensiva militar por água, terra e ar. Mais de 500 mil pessoas já fugiram do local. Acompanhe a cobertura em tempo real.

Treze atletas se juntaram para publicar a mensagem direcionada à comunidade global: Andriy Pyatov, Oleksandr Zinchenko, Mykola Shaparenko, Andriy Yarmolenko, Taras Stepanenko, Serhiy Sydorchuk, Anatoliy Trubin, Oleksiy Shevchenko, Heorhiy Buschan, Viktor Kovalenko, Ilya Zabarny, Ruslan Malinovskyi e Serhiy Kryvtsov.

Alguns deles já se emocionaram durante as partidas de futebol ao receber apoio das torcidas.

We are Ukrainians. We are one. We are defending our land. 🇺🇦

We ask your support 🙏🏻#StopWarInUkraine pic.twitter.com/rA0WmmLnZv