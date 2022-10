Jogadora Natália Zilio afirma que voltou a ser hétero após namorar companheira de seleção de vôlei

A jogadora de vôlei Natalia Zilio se manifestou nas redes sociais a favor de Jair Bolsonaro. Ela compartilhou um vídeo do candidato à reeleição e foi questionada pela atitude. Fãs lembraram as falas homofóbicas do presidente e ela surpreendeu ao afirmar que é heterossexual. A questão é que ela namorou Ana Beatriz Correa, companheira de seleção, por um ano.

A ponteira, que disputou as Olimpíadas de Tóquio pela seleção brasileira, respondeu a uma fã no Instagram.

"Sou hétero. Tive uma experiência mas vi que não era o que eu queria para a minha vida", escreveu a ponteira. A declaração pegou de surpresa quem acompanhava as duas, que passaram o último ano postando conteúdos apaixonados.

Ex-namorada de Natália, Ana Beatriz também se mostrou surpresa com a resposta e comentou o assunto nas redes sociais. Em tom de ironia, chegou a dizer que era a própria 'cura gay'.

Legenda: Ana Beatriz ironizou a declaração da ex-namorada nas redes sociais. Foto: Reprodução

