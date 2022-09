Jogador do Icasa realiza parto do próprio filho em Juazeiro do Norte

A história de Anderson Lessa e Jeanne Fernandes ganhou, na madrugada desta terça-feira (20), um capítulo inesperado. Recém-contratado pelo Icasa, o jogador teve que fazer o parto do próprio filho, que nasceu no banheiro de um hotel, em Juazeiro do Norte.

Após o nascimento do pequeno Davi, a mãe e o bebê estão sendo observados no hospital em Barbalha. Este é o segundo filho de Anderson e Jeanne, que já são pais da pequena Lelê.

O jogador usou as redes sociais dele para confirmar o episódio e declarar que estão todos bem. "Nasceu de madrugada dentro de um banheiro de hotel, com o papai Anderson Lessa realizando o próprio parto. Sim, nosso Davi chegou. Aliás, chegou chegando", comemora Anderson Lessa.

O casal vivia a expectativa da chegada de Davi nas redes sociais. Em post compartilhado, os pais do bebê faziam questão de demonstrar essa ansiedade. "Faltam 15 dias para sua chegada, nosso Davizinho. Você é amado, separado e ungido por Deus!! Estamos te esperando, nosso amor", descreve a legenda.

CONTRATAÇÃO DO ATACANTE

A família está há pouco tempo no Cariri cearense. O jogador, de 33 anos, chegou no início de setembro para reforçar o Icasa na disputa da Taça Fares Lopes. A competição, que dá ao vencedor vaga na Copa do Brasil de 2023, começa dia 28 para o Verdão, que encara o Maracanã, fora de casa.

O Verdão é a quarta equipe de Anderson nesta temporada. Antes, o jogador atuou no Audax Rio (RJ), Itabaiana (BA) e Jacobiense (BA). Com sete gols no ano, o atacante chega para ser o "homem-gol" do Icasa na competição estadual de tiro curto.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte