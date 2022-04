O Jogada 1° tempo desta segunda-feira (25), entra no ar com toda a repercussão do título do Fortaleza no Campeonato Cearense, que se sagrou tetracampeão da competição.

O Ceará encerra a preparação para enfrentar o General Caballero, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana. E o Ferroviário desencantou e venceu a primeira partida pela Série C.

ASSISTA