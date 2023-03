O Jogada 1º Tempo desta segunda-feira, (6), conta com a presença do jogador Guilherme Castilho para entrevista exclusiva. O meio-campista foi responsável por um dos gols da vitória do Ceará por 2 a 0 no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste na noite do último domingo, (5).

O programa tem apresentação de Denise Santiago e comentários de André Almeida.

