Joel Embiid, estrela da NBA, namora modelo brasileira e é torcedor do Flamengo

Estrela do Dream Team que derrotou o Brasil nas quartas de final do basquete nas Olimpíadas de Paris, nesta terça-feira (6), Joel Embiid namora há seis anos a modelo brasileira Anne de Paula, de 29 anos. O casal tem um filho de 3 anos chamado Arthur. Por influência do sogro, o jogador se tornou torcedor do Flamengo.

Atuante no time Philadelphia 76ers, da NBA, o atleta foi eleito melhor jogador (Most Valuable Player - MVP), duas vezes. Anne, que é natural de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já morou em diversos países e venceu um concurso internacional da "Sports Illustrated", em 2017.

"Morei em cinco países (Brasil, França, Itália, Inglaterra e EUA) até me estabelecer em Nova York. Amadureci bastante, não foi fácil a jornada, mas sou orgulhosa de tudo que conquistei, principalmente sabendo da minha origem — disse ela ao GLOBO em fevereiro de 2019.

Torcida para o Flamengo

Anne quando está no Brasil costuma passar os dias na Região dos Lagos. A modelo ainda contou que a influência pelo time veio do pai e disse não perder um jogo do rubro-negro quando está no país.

A paixão de família foi também passada ao jogador da NBA. "Sou um torcedor do Flamengo. Porque o pai da minha namorada torce pelo Flamengo. Então, desde que começamos a namorar, comecei a acompanhar o time", afirmou Embiid em entrevista ao NBA Freestyle, em 2020.

Em 2019, o atleta declarou apoio ao rubro-negro carioca em uma publicação no X, antigo Twitter. "Vamos Flamengo", comentou.

No mesmo ano, Embiid visitou o Maracanã com Anne e o casal "bateu uma bolinha" no grama.

"Ótima visita ao Maracanã. Não posso ir ao Brasil e não visitá-lo especialmente como fã de futebol", escreveu no Instagram, em agosto de 2019.