João Paulo Silva promete ‘mudar muitas coisas’ em sua gestão no Ceará após reeleição

Quero montar uma equipe, pessoas com experiência nas suas áreas, montar um grupo gestor. Quero ficar mais voltado para a parte institucional do clube e fazer um trabalho de gestão mais macro, diferente do que eu fiz. Eu ainda tive que me envolver muito no financeiro desde o ano passado. A gente vai fazer uma estruturação que atenda, que a gente possa ter uma condição de trabalho melhor.

João Paulo Silva Presidente do Ceará