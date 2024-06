João Paulo Silva garante Pulga no Ceará até o final do ano: 'não estou disponível para negociar '

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, falou, na tarde desta quinta-feira (20), sobre as notícias recentes de negociação envolvendo o atacante Erick Pulga. Nos últimos meses, o atacante de 23 anos, teve seu nome ligado a diversos clubes, sendo eles: Bahia, Athletico-PR e Corinthians. Segundo ele, todas essas notícias foram especulações e que o jogador não está disponível para ser negociado na janela do meio do ano.

“Um presidente de um clube, que não vou revelar o nome, me ligou para sondar, somente isso. Imagino que às vezes a cabeça do atleta fica até confusa. Mas eu não estou disponível para negociar o Pulga nesse ano. Minha ideia é que ele fique no Ceará. É um jogador que vai nos ajudar muito no objetivo de voltar a Série A. Então não quero negociar o Pulga e aí, no final desse ano, ou começo do outro, é uma outra situação” João Paulo Silva Presidente do Ceará Sporting Club

O presidente do Alvinegro também revelou que entende o interesse dos outros clubes no jovem atacante, mas, apesar da sondagem, nenhuma proposta foi feita pela contratação de Pulga.

“O Ceará não recebeu nenhuma proposta, tudo isso é especulação. Eu vejo pela imprensa, Bahia, Athletico-PR, Corinthians, tudo isso é especulação. É lógico que o Pulga é um jogador que chama atenção. Vem fazendo gols, vem jogando, vem dando assistências, é um jogador interessante. Mas, de fato, o Ceará não recebeu nada até hoje”, afirmou João Paulo.

Na atual temporada Pulga é peça fundamental no ataque do Ceará. O camisa 16, que tem contrato com o Ceará até o final de dezembro de 2025, é o artilheiro do time na temporada. Ao todo, são dez gols marcados e duas assistências.

Sondagens de Castilho

Além de Pulga, o meio-campista Guilherme Castilho também teve seu nome ligado a outros clubes. Em apuração feita pelo Diário do Nordeste, o meia de 24 anos, despertou interesse do Juventude, seu ex-clube. Conforme a apuração, o clube gaúcho considera uma negociação por empréstimo como a única maneira de adquirir o atleta. No entanto, João Paulo afirmou que a única maneira de haver negócio seria envolvendo a venda do atleta.

“É uma especulação. Não teve nada de concreto ou oficial sobre o atleta. A minha ideia é que se vier algum negócio seria fazer uma venda. Como vocês sabem, é o atleta que teve o maior investimento do Ceará, na compra dele. Então nossa ideia é essa (a venda), mas não chegou nada de oficial”, disse João Paulo.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.