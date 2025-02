João Fonseca x Ugo Humbert: veja horário e onde assistir ao jogo pela Copa Davis de Tênis

O brasileiro João Fonseca enfrenta o francês Ugo Humbert neste sábado (1), na estreia do Brasil pela Copa Davis de Tênis. A partida será às 10h (de Brasília).

Fonseca é o atual número dois do Brasil, e o 99º do mundo, após suas grandes performances no qualifying e na chave principal do Aberto da Austrália. O carioca está em sua terceira convocação para a equipe brasileira e é considerado grande aposta para tentar surpreender os favoritos franceses. Seu adversário é o atual número 15 do mundo.

O confronto será disputado em piso duro na quadra coberta escolhida pela equipe francesa, no Palais des Sports, na cidade de Orléans. O duelo, definido em melhor de cinco partidas, vale vaga na segunda rodada desta fase, na briga por uma lugar na fase final, em novembro.



FICHA TÉCNICA

BRASIL X FRANÇA - COPA DAVIS

Data: Sábado, 1° de fevereiro

Horário: 10h (de Brasília)

Local: Orleand (FRA)

Onde assistir: DSports, na SKY+