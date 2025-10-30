João Fonseca decide encerrar antecipadamente a temporada 2025 para tratar lombalgia

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos e atualmente 28.º no ranking mundial, decidiu encerrar antecipadamente a temporada 2025 após desistir do torneio ATP 250 de Atenas, que teria início em 3 de novembro.

Segundo nota divulgada por sua assessoria, a causa da retirada foi uma lombalgia que se manifestou ainda durante partida no Masters 1000 de Paris. Com a desistência, Fonseca encerra o ano com o melhor desempenho de sua carreira até agora.

No balanço da temporada, o atleta somou 27 vitórias e 17 derrotas em torneios do circuito ATP. Além disso, nos torneios Challenger, registrou 10 vitórias em 11 partidas, conquistando dois títulos (em Canberra e Phoenix).

Ele iniciou o ano como número 113 do mundo e projeta terminar dentro do top 30 — podendo inclusive alcançar o top 25 nos próximos dias.

Entre seus momentos de destaque estão:

Conquista do primeiro título ATP em ATP de Buenos Aires ao derrotar Francisco Cerúndolo por 6-4 e 7-6(1).

Título no ATP 500 da Basileia ao vencer Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 e 6-4. O evento representa a maior conquista de sua carreira até então.

Vale destacar que Fonseca não está sozinho: outro brasileiro, o cearense Thiago Monteiro, também encerrou antecipadamente sua temporada nesta semana.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o tratamento da lombalgia nem previsão de retorno ao circuito para a temporada 2026.