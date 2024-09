Jardim União e Bela Vista são os campeões da Taça das Favelas do Ceará de 2024

Os campeões da Taça das Favelas do Ceará de 2024 foram definidos neste sábado (21). O Jardim União venceu o Bom Jardim pelo placar de 2 a 0 e conquistou o título masculino da Taça das Favelas 2024. A partida, bastante disputada, foi transmitida ao vivo pela TV Verdes Mares.

A disputa aconteceu na Areninha Parque Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Itaperi. No confronto do futebol feminino, entre Bela Vista e Conjunto Ceará, o título ficou com a equipe do bairro Bela Vista, após disputa de pênaltis. A disputa também aconteceu neste sábado (21), antes da final masculina.

FINAL MASCULINO

Na final do Masculino, o 0 a 0 não persistiu por muito tempo, isso porque, logo nos primeiros segundos do confronto, o Jardim União abriu o placar — sem ao menos encostar na bola. Após a cobrança de centro do Bom Jardim, a equipe do Jardim União subiu suas linhas, com a pressão, o zagueiro Ilden recuou a bola para o goleiro Chardson, que errou o chute e fez com que a bola parasse no fundo do gol, abrindo o placar da final masculina.

Aos 21 minutos, Betim recebe a cobrança de lateral, domina dentro da área, gira e finaliza, no caminho do gol a bola desvia na defesa do Bom Jardim e tira o goleiro Chardson da jogada, ampliando o placar para a equipe do Jardim União. Aos 6 minutos da etapa final, para dificultar ainda mais a situação do Bom Jardim, o meia Richarlison chutou o defensor do Jardim União, fora da disputa de bola, e recebeu o cartão vermelho direto.

FINAL FEMININA

Na primeira final do dia, o Bela Vista saiu na frente do marcador, após cobrança de escanteio a goleira do Conjunto Ceará saiu bem, tentou segurar a bola, mas acabou espalmando soltando a bola contra sua baliza, com o desvio ela sobrou para Rayssa que, sozinha, abriu o placar do confronto.

Legenda: A equipe do Bela Vista conquistou o título feminino da Taça das Favelas do Ceará de 2024 Foto: Foto/Ismael Soares

Faltando 6 minutos para o término do confronto, Laura consegue bela jogada no meio-campo, acha bom passe para Rapunzel, que domina e encontra Carol na grande área, que finaliza para empatar o jogo. Nos pênaltis, ambas equipes foram marcando suas penalidades, até que Samara, na última cobrança, finalizou ao lado do gol e consagrou o título do Bela Vista.

Sobre a Taça das Favelas

A Taça das Favelas é o maior campeonato entre favelas do mundo, realizada em vários estados do Brasil e organizada pela Central Única das Favelas. Para participar da competição, um dos principais critérios é que os atletas residam em favelas do Estado do Ceará e em cidades próximas à Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro do Norte.

Na categoria masculina, as equipes são compostas por jovens nascidos a partir de 2005. Já na categoria feminina, as equipes contam com jovens com idade igual ou superior a 14 anos. Ao todo, mais de 100 mil jovens já participaram da competição nas edições realizadas em várias cidades do país. No total, serão premiadas as três primeiras equipes colocadas, nas duas categorias.

A primeira edição da Taça das Favelas foi realizada em 2012. Com o passar dos anos, a competição ganhou ainda mais destaque no cenário mundial, tendo sua importância reconhecida por grandes craques do futebol nacional como Zico, Júnior, Bebeto e Romário.

*Sob supervisão de Gustavo de Negreiros.