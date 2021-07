Jael só volta no 2° turno da Série A, e Ceará tem apenas Cléber como centroavante

O Ceará Sporting Club não poderá contar com o atacante Jael até o final do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta teve pena aumentada pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (15), com 10 jogos de suspensão, em virtude da briga generalizada na final da Copa do Nordeste. Stiven Mendoza (10 partidas) e Gabriel Dias (8 partidas) também tiveram aumento na condenação.

Apesar de ter cumprido dois jogos antes do efeito suspensivo ser acatado pelo STJD, em 10 de junho, o atacante terá de cumprir ainda oito partidas, começando neste sábado (17) contra o Athletico-PR, em duelo válido pela 12ª rodada.

Para a sequência da competição, o Ceará terá apenas o atacante Cléber para fazer a função de centroavante da equipe de Guto Ferreira.

Partidas em que Jael ficará de fora

Ceará x Athletico-PR – 12ª rodada

Sport x Ceará – 13ª rodada

Ceará x Fortaleza – 14ª rodada

Ceará x Atlético-GO – 15ª rodada

Corinthians x Ceará – 16ª rodada

Ceará x Flamengo – 17ª rodada

América-MG x Ceará – 18ª rodada

Ceará x Palmeiras – 19ª rodada

Leia também Jogada STJD aumenta pena dos jogadores de Ceará e Bahia envolvidos na confusão na final da Copa do Nordeste

O atacante do Ceará só estará à disposição de Guto Ferreira novamente na 20ª rodada, no duelo contra o Grêmio que abrirá o returno da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na atual temporada, Jael disputou 15 partidas, sendo apenas quatro (135 minutos) pelo Brasileirão. O atacante anotou 4 gols com a camisa alvinegra.

Retorno de Mendoza e Gabriel Dias

O atacante Stiven Mendoza e Gabriel Dias, por sua vez, voltarão a defender o Ceará ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O colombiano terá de cumprir sete partidas, enquanto o lateral-direito seis jogos. Desta forma, Guto Ferreira terá os dois atletas à disposição diante do Palmeiras, em duelo válido pela 19ª rodada da Série A.