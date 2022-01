Iury Castilho pontua características e revela desejo de jogar no Ceará: "tinha muita vontade"

O atacante Iury Castilho foi apresentado à imprensa nesta terça-feira (18). Reforço para uma posição carente no elenco, o camisa 99 do Alvinegro de Porangabuçu comentou o desejo de vir para o Ceará, após o primeiro contato do clube com o jogador, relatando o esforço feito com o Portimonense-POR - clube que detém os direitos do atleta - para ser negociado.

"Desde o primeiro momento que o Ceará entrou em contato comigo, eu decidi vir para o Ceará. É um clube com uma torcida maravilhosa, eu já vinha acompanhando. Tive outras propostas, sim, mas eu com meus empresários, desde quando do primeiro momento que chegou o contato do Ceará, eu falei que queria jogar no clube. Tinha muita vontade, até porque era do Nordeste também. Me adaptei bem lá em Alagoas e espero me adaptar bem aqui. Foi difícil, devido [a liberação] ao time português, mas eu manifestei, me impus e pedi para vir ao Ceará. Eles acolheram e aceitaram."

Infectado pela Covid-19 no início da pré-temporada alvinegra, o atacante precisou cumprir isolamento social antes de se apresentar ao Ceará e iniciar os treinamentos. Reintegrado ao elenco no sábado (15), Iury Castilho revelou treinar em dois turnos para acomapanhar o restante do grupo.

"Não digo que atrapalhou, mas prejudicou um pouquinho. Perdi alguns trabalhos. Venho fazendo dois turnos diretos. Estou fazendo o máximo para acompanhar o grupo, para pegar a quilometragem certinha. Mais uns dois ou três dias já estou bem [...] Foi ruim (ter pego o Covid-19). Cheguei todo empolgado, todo feliz. Queria me apresentar, treinar logo. A gente treina nas férias, mas não é mesma coisa. É um pouco chato, fiquei sete dias isolados no hotel. Fiquei trancado, comendo as paredes, mas passou."

Leia mais Jogada Ceará anuncia contratação do zagueiro Lucas Ribeiro por empréstimo

O atacante ainda pontuou as características de jogo, revelando que a preferência "é jogar", mas garantiu que pode atuar como ponta-esquerda, falso 9 ou centroavante.

"Nos últimos jogos [pelo CSA] eu vinha jogando aberto. Na ponta-esquerda. Mas, se for preciso, se o professor optar por me colocar aberto, vindo de trás ou centroavante, eu jogo. Hoje o jogador joga mais de duas ou três posições. Eu vou trabalhar para estar bem onde o professor me colocar para jogar. Estar bem, estar em forma. A preferência é jogar. Tanto faz para mim"

"Eu gosto de ajudar a equipe no todo, seja com gols, assistências ou marcando. Todo jogador gosta de fazer gols, eu gosto de fazer gols e quero fazer gols [...] Eu sou mais alto, eu levo uma vantagem em relação aos laterais, porque geralmente são baixos. Por ser mais alto, eu consigo segurar mais a bola no corpo e sou mais de chegada na área para finalizar. Gosto bastante de estar perto da área para finalizar, além do um contra um", completou o atacante.

Confira à coletiva na íntegra