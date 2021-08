Ítalo Ferreira visita projeto social, é homenageado e recebe camisa do Fortaleza

Campeão olímpico de surfe, Ítalo Ferreira está passando férias com a família no litoral cearense. Nesta quarta-feira (18) o surfista visitou o Instituto Povo do Mar, projeto que desenvolve atividades sociais, educativas e esportivas com crianças e adolescentes, e foi presenteado pelo jogador de basquete Felipe Ribeiro com uma camisa do Fortaleza Basquete Cearense (FBC).

Nas redes sociais, o medalhista olímpico elogiou a iniciativa do projeto em ajuder crianças e adolescentes carentes de Fortaleza.

Ítalo Ferreira Campeão olímpico de surfe "Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto que ajuda as crianças de Fortaleza. Feliz em ver pessoas incríveis, que se preocupam com o próximo, que ama, cuida e acima de tudo são muito abençoadas. Estou aqui para somar com vocês também."

O surfista pousou ainda para fotos com crianças, autografou prancha de surfe e foi homenageado pelo instituto.

Legenda: Ítalo Ferreira autografou prancha de surfe no Instituto Povo do Mar Foto: Divulgação

Legenda: Ítalo Ferreira pousou para fotos com crianças do Instituto Povo do Mar Foto: Divulgação