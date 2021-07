Ítalo Ferreira avança e garante, ao menos, um bronze para o Brasil

O potiguar Ítalo Ferreira garantiu presença na disputa das semifinais da disputa do surfe da Olimpíada de Tóquio (Japão) e, com isso, garantiu ao Brasil, ao menos, uma medalha de bronze na modalidade. Isto acontece porque, também na noite desta segunda-feira (26) na Praia de Tsurigasaki, Gabriel Medina também avançou.

Como Ítalo e Medina estão em chaves diferentes, na pior das hipóteses, caso os dois percam nas semifinais, o Brasil garante um bronze. Já no caso de vitória de ambos na próxima fase, o país consegue um ouro e uma prata.

E a classificação dos brasileiros aconteceu em um cenário bem diferente do visto nos últimos dias. A aproximação de um Tufão da costa do Japão trouxe chuva e fez com que o mar subisse muito, oferecendo aos atletas melhores condições de competição.

É SEMIFINAAAAAL! 🏄🏻‍♂️🇧🇷



Agora foi a vez de @italoferreira!



Vaga na semi com nota quase perfeita (9.73) e soma de 16.30#TimeBrasil #Surfing



📸 Miriam Jeske/COB pic.twitter.com/hwV4R6qruW — Time Brasil (@timebrasil) July 26, 2021

Melhor nota da competição

Tendo a seu dispor ondas de mais de 2 metros, o potiguar começou com tudo sua bateria contra o japonês Hiroto Ohhara, dando um aéreo (um full rotation de backside) que lhe deu um 9,73, a maior nota dos Jogos Olimpícos. A partir daí Ítalo administrou a vantagem e conseguiu fechar a disputa em 16,30 a 8 para avançar.

Classificação de Medina

Gabriel Medina garantiu sua vaga nas semifinais um pouco antes, após superar o taitiano Michel Bourez, que representa a França nos Jogos de Tóquio (Japão), por 15,33 a 13,66.

As semifinais e a final do surfe masculino acontecem na madrugada desta terça-feira (27).