Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Itália x Israel pelas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo pelas Eliminatórias Europeias

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:27)
Jogada
Legenda: A Itália entra em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Foto: Divulgação / @Azzurri

A Itália recebe a Israel nesta terça-feira (14), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio  Bluenergy Stadium, em Udine, em partida válida pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

A Azurra está na vice-liderança do Grupo I, com 12 pontos, 6 atrás da Noruega, mas com um jogo a menos. A seleção italiana estaria na repescagem européia com a atual colocação. Israel está em 3º com 9 pontos, mas tem um jogo a mais que a Azurra.

ONDE ASSISTIR

Disney +

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Itália: 

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori e Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali e Spinazzola; Raspadori e Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso

Israel

Peretz; Dasa, Baltaxa, Nachmias e Revivo; Abu Fani, Eliel Peretz, Khalaily, Gloukh e Solomon; Baribo. Técnico Ran Ben Simon

Assuntos Relacionados

Jogada

Itália x Israel pelas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo pelas Eliminatórias Europeias

Redação Há 23 minutos
avão

Jogada

Voo do Ceará retorna ao aeroporto após avião apresentar problema técnico

Delegação aguarda orientação para novo embarque

Crisneive Silveira Há 28 minutos

Jogada

Espanha x Bulgária pelas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo pelas Eliminatórias Europeias

Redação Há 41 minutos

Jogada

Sem Dieguinho e Marcos Victor, Ceará embarca para encarar o Sport; veja relacionados

Nícolas e Lucca também ficam fora da lista de atletas do jogo de quarta-feira (15), às 20h

Ian Laurindo Há 1 hora
jogadores

Jogada

Portugal x Hungria nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo

Redação 14 de Outubro de 2025

Jogada

Letônia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em jogo da oitava rodada

Redação 14 de Outubro de 2025