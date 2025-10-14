Itália x Israel pelas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

A Itália recebe a Israel nesta terça-feira (14), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Bluenergy Stadium, em Udine, em partida válida pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

A Azurra está na vice-liderança do Grupo I, com 12 pontos, 6 atrás da Noruega, mas com um jogo a menos. A seleção italiana estaria na repescagem européia com a atual colocação. Israel está em 3º com 9 pontos, mas tem um jogo a mais que a Azurra.

ONDE ASSISTIR

Disney +

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Itália:

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori e Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali e Spinazzola; Raspadori e Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso

Israel

Peretz; Dasa, Baltaxa, Nachmias e Revivo; Abu Fani, Eliel Peretz, Khalaily, Gloukh e Solomon; Baribo. Técnico Ran Ben Simon