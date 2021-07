Itália x Inglaterra: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Eurocopa define o campeão neste domingo (11), com a final entre as seleções da Itália e Inglaterra. A partida ocorre às 16h (de Brasília), no estádio de Wembley, em solo inglês, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

Em caso de empate no tempo regulamentar, há prorrogação. Na persistência da igualdade, a decisão será nos pênaltis.

A Inglaterra chega na finalíssima pela primeira vez na história. Desde o título da Copa do Mundo de 1966, inclusive, foi eliminado na semifinal de cinco grandes torneios: Euro (1968 e 1996), Mundial (1990 e 2018) e Liga das Nações (2019).

Já a Itália soma uma taça: 1968. O momento é de reviravolta após não conseguir classificação para a Copa da Rússia. em 2018. No contexto geral, chegam na decisão com invencibilidade de 33 partidas.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e o SporTV, com tempo real do Diário do Nordeste.

Escalação

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne.

Técnico: Roberto Mancini.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane

Técnico: Gareth Southgate.

Estratégias

A Inglaterra tem o fator casa como principal trunfo. Após uma fase de grupos com apenas dois gols, o time reencontrou o caminho das redes na etapa eliminatória (8) e mantém o foco em superar a Itália para obter o feito inédito.

"Temos que aproveitar o fato de estarmos na final, mas há mais um obstáculo para conquistar, a Itália é muito boa. Eles estão em excelente forma e têm guerreiros defensivos que passaram por tudo. É um grande jogo para olhar na frente", explicou Southgate.

O discurso na Itália é de agradecimento pela campanha, principalmente porque não foi apontada como favorita na Eurocopa. Na final realizada na casa inglesa, a comissão técnica pretende utilizar o favor como vantagem pela pressão no adversário.

"Estamos trabalhando para isso há muitos anos, por isso estamos muito felizes e só posso agradecer aos jogadores pelo que fizeram até agora. Nós não ganhamos nada ainda, temos que vencer no domingo para considerá-lo um sucesso. A Inglaterra terá um estádio inteiro atrás deles. Caberá a nós colocá-los sob pressão", declatou. Macini

Itália x Inglaterra

Estádio: Wembley, na Inglaterra

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (11)

Árbitro: Björn Kuipers (HOL)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

