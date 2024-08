Ironman 70.3 acontece neste domingo (25) em Fortaleza; veja programação

Fortaleza sediará neste domingo (25), a partir das 5h45, o IRONMAN 70.3, que reunirá triatletas amadores de diversos países, com largada e chegada na avenida Beira-Mar. Ao todo, são 1.200 atletas inscritos para disputar 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, com largada e chegada na Nova Beira-Mar.

Como tem acontecido desde sua estreia, a etapa cearense costuma atrair feras da modalidade. Entre os destaques que deverão brigar pelo primeiro lugar no geral estão os experientes José Belarmino, maior vencedor da etapa com quatro conquistas, Santiago Ascenço, que venceu a última etapa, no Rio de Janeiro, e o Frank Silvestrin, terceiro no Rio de Janeiro deste ano, além da triatleta fluminense Luisa Pais da Costa, vice-campeã no Rio de Janeiro, representante da nova geração e que começa a brilhar no circuito.

Percurso

Realizada numa das cidades litorâneas mais belas do Brasil, o Ironman 70.3 Fortaleza desafia os atletas em um percurso competitivo e exigente. A capital cearense é uma das mais antigas sedes do país.

A natação terá 1,9 km, em uma única volta, e será realizada na Praia de Iracema, entre os espigões da João Cordeiro e Rui Barbosa. Considerado extremamente veloz, com poucas subidas e descidas, o trajeto de ciclismo permite que os competidores mantenham uma velocidade média elevada. Neste ano, inclusive, a prefeitura promoveu a revitalização da Avenida Beira Mar, no trecho que vai da Areninha do Pirambu até a Ponte do Rio Ceará. A nova sinalização e asfalto proporcionarão maior segurança e agilidade para os competidores.

Legenda: Ao todo, são 1.200 atletas inscritos para disputar a 9ª edição de Fortaleza, com largada e chegada na Nova Beira-Mar Foto: Divulgação Iron Man / Fábio FalconiUnlimited Sports

Além disso, a prova ganhou um novo percurso em 2024, passando a ser ainda mais turístico e atraindo competidores de fora. Durante o ciclismo, os atletas irão passar pelo Passeio Público, Catedral de Fortaleza, Santa Casa, Mercado Central, Forte Nossa Senhora da Assunção e Praça da Estação.

Por fim, na corrida de 21,1 km pela Nova Beira-Mar, os atletas precisam lidar com o calor e a umidade elevada, o que torna a etapa final da prova um verdadeiro desafio físico e mental. Ainda assim, a vista deslumbrante da orla ajuda a motivar os competidores durante todo o trajeto.

Legenda: A prova terá um novo percurso durante o ciclismo, com os atletas passando por pontos históricos de Fortaleza Foto: Divulgação Iron Man / Fábio FalconiUnlimited Sports

Vale classificação

O evento classificará atletas para o IRONMAN 70.3 World Championship 2025, a ser realizado em Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro do ano que vem. Serão, ao todo, 65 vagas em jogo no domingo. Além das 45 garantidas para as categorias de faixa etária, masculina e feminina, a prova terá mais 20 vagas exclusivas para mulheres. A ação é uma iniciativa do programa Women For Tri, política global criada em 2015 pela marca IRONMAN que propõe auxiliar o crescimento do público feminino nas provas de triatlo de longa distância ao redor do mundo.

Programação

Endereço: Av. Nova Beira-Mar, altura do número 1750 – Meireles, Fortaleza – CE

22 de agosto

14h – 19h - IRONMAN Village - Av. Nova Beira-Mar

14h – 18h - Entrega de Kit

23 de agosto

9h – 19h - IRONMAN Village - Av. Nova Beira-Mar

9h – 18h - Entrega de Kit

16h – 17h - Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico - SAC (IRONMAN Village)

24 de agosto

8h - IRONKIDS – Av. Nova Beira-Mar

8h30 – 19h - IRONMAN Village - Av. Nova Beira-Mar

9h – 13h - Entrega de Kit

11h30 – 12h30 - Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico - SAC (IRONMAN Village)

14h – 18h - Bike Check-in (de acordo com nº de peito) - Transição (Av. Nova Beira Mar)

25 de agosto

7h – 17h30 - IRONMAN Village – Av. Nova Beira-Mar

4h – 5h30 - Acesso dos Atletas à Área de Transição - Transição (Av. Nova Beira-Mar)

5h45 – 6h10 - Largada Natação - Rolling Start – Av. Nova Beira-Mar

10h30 - Premiação - Top 3 0 Chegada (Av. Nova Beira-Mar)

11h30 – 14h45 - Bike Check-Out – Av. Nova Beira-Mar

11h30 – 14h45 - Achados e Perdidos - Transição (Av. Nova Beira-Mar)

17h30 - Premiação – Av. Nova Beira-Mar

18h30 - Distribuição de Vagas IRONMAN 70.3 World Championship - Av. Nova Beira-Mar

Campeões

2014 – Guilherme Manocchio (BRA) e Haley Churra (EUA) – Elite

2015 – Francisco Sartore (BRA) e Rosecler Costa (BRA)

2016 – José Belarmino (BRA) e Cláudia Porrini (URU)

2017 – José Belarmino (BRA) e Cláudia Dumont (BRA)

2018 – José Belarmino (BRA) e Cláudia Dumont (BRA)

2019 – Rodrigo Lobo (BRA) e Silvia Meyer (BRA)

2022 – José Belarmino (BRA) e Patrícia Franco (BRA)

2023 - Marten Van Riel (BEL) e Ellie Salthouse (AUS) - Elite

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil