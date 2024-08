Invictas, Ana Patrícia e Duda vencem italianas e avançam para as oitavas dos Jogos de Paris 2024

A dupla Ana Patrícia/Duda segue com 100% de aproveitamento no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris. Com vaga antecipada nas oitavas, elas avançam de fase como líderes do Grupo A após venceram as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti por 2 sets a 0.

O duelo ocorreu nesta quinta-feira (1), no Estádio Torre Eiffel. Diante das italianas, mantiveram a invencibilidade com parciais de 21-17 e 21-10.

As brasileiras não perderam nenhum set em três vitórias e se garantiram na liderança do Grupo A com seis pontos somados.

O próximo desafio das brasileiras será contra uma das duplas vencedoras da repescagem. O jogo será no domingo (4).