Internautas reagem a vídeo da CBF sobre nova camisa da Seleção Brasileira; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no último domingo (7), as camisas que o Brasil vestirá na Copa do Mundo no Catar, em novembro de 2022. Inspirada na onça-pintada, a coleção "Garra Brasileira" possui pintas do animal espalhadas pela peça, com detalhes em verde e azul. E ainda nesta segunda-feira (8), a entidade divulgou um vídeo promocional com jogadores, ex-jogadores ídolos da Seleção, artistas e influencers vestindo os novos uniformes da Seleção Brasileira.

O fenômeno da Twitch "Gaules", Djonga e MC Hariel foram alguns famosos presentes do vídeo ao lado de Richarlison, Alisson, Rodrygo, Philippe Coutinho e Marquinhos, atuais jogadores da Seleção, e Ronaldo Fenômeno, ex-jogador e um dos maiores ídolos que a Canarinho já teve.

Após a publicação do vídeo, rapidamente os internautas reagiram ao conteúdo, seja comentando a música, fazendo novas montagens ou comentando sobre a participação dos jogadores e brasileiros famosos.

A tradicional camisa azul da Seleção Brasileira, o modelo 2, esgotou em menos de uma hora após o lançamento no site da Nike, fornecedora, nesta segunda-feira (8).

Ainda nesta segunda-feira, a Nike bloqueou os nomes “Lula” e “Bolsonaro” da personalização da camisa da Seleção Brasileira disponível no site oficial da marca, que veste a equipe nacional. Assim, no momento da compra do uniforme, não é possível incluir as nomenclaturas, que podem remeter aos dois candidatos à presidência em 2022.

