Nike barra nomes de Lula e Bolsonaro na personalização da camisa da Seleção Brasileira

A fornecedora de material esportivo Nike bloqueou os nomes “Lula” e “Bolsonaro” da personalização da camisa da Seleção Brasileira disponível no site oficial da marca, que veste a equipe nacional. Assim, no momento da compra do uniforme, não é possível incluir as nomenclaturas, que podem remeter aos dois candidatos à presidência em 2022.

Vale ressaltar que os termos “PT”, sigla de Partido dos Trabalhadores, do qual Luiz Inácio Lula da Silva faz parte, também é tratado como indisponível. O mesmo ocorre com “PSL”, que remete ao Partido Social Liberal, ex-grupo político do presidente Jair Messias Bolsonaro, agora dentro do PL.

Legenda: Os nomes "Lula" e "Bolsonaro" estão bloqueados no site oficial da Nike Foto: reprodução / Nike

O curioso é que “Ciro” está liberado pela Nike. Dentro das pesquisas, o candidato Ciro Gomes, do Partido Democrata Brasileiro (PDT), surge como o 3º mais votado na corrida eleitoral.

No site oficial da Nike, a camisa oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022, seja nos modelos azul ou amarelo, custa R$ 349,99. Em caso de personalização para inclusão do nome, é acrescido um valor de R$ 14,99. Para incluir uma numeração, como 13 ou 22, o usuário deve investir mais R$ 19,99.

Camisas da Seleção Brasileira para a Copa do Catar de 2022

Legenda: Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 Foto: reprodução / ge

Legenda: Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Nike

