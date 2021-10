Internacional x Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo nesta quinta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), contra o RB Bragantino, em partida atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Na sétima colocação, com 39 pontos, a equipe gaúcha busca entrar no grupo dos seis primeiros colocados. O adversário, por sua vez, ocupa a 5ª colocação, com 42 pontos, e tem como objetivo chegar no G4 da competição. Entretanto, mesmo com a vitória, o Bragantino igualaria em número de pontos com o Fortaleza (4º colocado), mas não ultrapassaria, devido ao número de vitórias (13x10 - no momento).

Para a partida, os dois técnicos terão desfalques importantes. Pelo lado colorado, Diego Aguirre não poderá contar com o goleiro Daniel (lesionado) e o volante Edenílson (suspenso). Matheus Cadorini, Vinícius Mello, Paolo Guerrero (de saída do clube) e Rodrigo Moledo também não estão à disposição.

A lista de desfalques aumenta pelo lado paulista. Ao todo, o técnico Maurício Barbieri não poderá contar com 11 atletas, dentre eles os atacantes Artur Victor e Ytalo, que se recuperam de Covid-19. Luan Cândido, Praxedes, Jadsom, Gabriel Novaes, Vitinho, Rafael Luiz, Leandrinho, Raul e Bruno Tubarão completam a lista.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Internacional

Marcelo Lomba; Saravia, Mercado, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Emiliano Martínez, Eric Ramires e Pedrinho; Helinho, Cuello e Hurtado. Técnico: Maurício Barbieri.

Ficha técnica

Internacional x RB Bragantino - 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 21/10/2021 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Transmissão: TV Globo e Premiere