Internacional x Fluminense: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo nesta sexta-feira (8), às 19:00h (horário de Brasília), contra o Fluminense pela Série A do Brasileirão. A partida será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

O Colorado é o 5º colocado com 56 pontos e vem embalado na competição, com 13 jogos invicto. O time gaúcho vem de vitória em casa contra o Criciúma por 2 a 0.

Já o Fluminense, é o 14º com 37 pontos e vem de empate com o Grêmio no Maracanã em 2 a 2.

Palpites

Escalação

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão, Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick; Enner Valencia (Wanderson), Borré.

Fluminense

Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli, Lima; Marquinhos, Germán Cano, Keno.

Internacional x Fluminense

Estádio: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 19:00h (de Brasília), sexta-feira, 8 de novembro