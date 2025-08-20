Internacional x Flamengo pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das Oitavas de Final
Internacional e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Libertadores. O jogo será no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).
No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1x0 no Maracanã, gol de Bruno Henrique. Com isso, um empate classifica o time carioca. Uma vitória do Colorado por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Vitória por 2 gols classifica o Internacional.
ONDE ASSISTIR
TV Globo, ESPN e Disney+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Internacional:
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira (Ortiz) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Assistente 1: Carlos Barreiro (URU)
Assistente 2: Agustin Berisso (URU)
VAR: Andres Cunha (URU)