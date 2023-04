Internacional x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internacional e Flamengo entram em campo neste domingo (23), às 11h de Brasília, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), para disputar a segunda rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Internacional ocupa atualmente a décima colocação na tabela de classificação. O time soma um ponto em uma rodada disputada. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, jogando fora de casa.

Já o Flamengo está na vice-liderança, na segunda posição do Brasileirão. A equipe carioca soma três pontos em uma rodada disputada. Na última rodada, o time venceu o Coritiba por 3 a 0, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Baralhas e Johnny (Campanharo); Pedro Henrique (Mauricio), Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Vidal; Marinho, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

INTERNACIONAL X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Competição: segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 23/04/2023 (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti (SC)