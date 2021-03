Incentivador do boxe brasileiro, Pepe Altstut morre aos 83 anos, vítima de Covid-19

O boxe brasileiro está de luto. Morreu, nesta quinta-feira, aos 83 anos, o empresário argentino José Salomon Altstut, também conhecido como Pepe, vítima das complicações da covid-19. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Proprietário da Memorial Necrópole Ecumênica, Pepe foi um dos maiores incentivadores do boxe na Baixada Santista e de outros esportes também. Patrocinou muitos eventos, que tiveram a participação de Acelino Popó Freitas, Patrick Teixeira, Yamaguchi Falcão, Rose Volante, entre outros.

Amigo da família de Eder Jofre, Pepe foi o idealizador do projeto da construção de três bustos em homenagem a Jofre, Miguel de Oliveira e Popó em frente à Arena Santos, que recebeu o nome de "monumento do boxe".

Ele também organizou um evento em Santos para festejar os 80 anos do Galo de Ouro, em 2016, além de um encontro do maior boxeador brasileiro com Pelé em 2018.