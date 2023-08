Iguatu x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviário e Iguatu decidem nesta quarta-feira (30), a Taça Fares Lopes de 2023. A partida das 20 horas no Morenão, em Iguatu, definirá o campeão.

No jogo de ida, no PV, o Ferroviário venceu por 1 a 0, gol de Roni Lobo nos acréscimos e joga pelo empate para levantar a taça pela 3ª vez.

Já o Iguatu, que busca o título inédito, precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Vale pelo título

O principal objetivo da Copa Fares Lopes é a vaga na Copa do Brasil para o Campeão. Mas como o Iguatu já tinha a vaga via Campeonato Cearense de 2023, o Ferroviário garantiu um lugar na Copa do Brasil de 2024 por chegar na decisão. Assim, a disputa entre os dois vale pelo título.

O Ferrão deve escalar mais uma vez um time reserva, já que está disputando paralelamente a Série D, grande objetivo da equipe na temporada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pela FCF TV

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

IGUATU

Geferson, Talisson Calcinha, Regineldo, Júlio, Max Oliveira, Guidio, Gleidson, Thalison, Pedrinho, Otacílio Marcos e Alison Araçoiaba. Técnico: Washington Luiz

FERROVIÁRIO

Igor Rayan, Andrezinho, Geninho, Roni Lobo, César Sampaio, Brayan, Tarcísio, Gabryel Martins, Juninho Quixadá, Abner e Bruno Gonçalves. Técnico: Paulinho Kobayashi



Iguatu x Ferroviário | Ficha Técnica

Competição: 2º jogo final da Taça Fares Lopes

Local: Estádio Morenão, em Iguatu (CE)

Data: 30/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)