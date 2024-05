Iguatu vence o Atlético-CE em clássico cearense pela Série D do Brasileirão; veja vídeo do gol

O Iguatu venceu o Atlético-CE por 1 a 0 na tarde deste sábado (11), no estádio Morenão, em Iguatu (CE), em partida válida pela terceira rodada do Grupo A3 da Série D do Brasileirão 2024, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida foi marcado por Davi Torres, do Iguatu, na reta final do confronto entre cearenses, aos 44 minutos do segundo tempo. O jogador chutou de longe, a bola desviou na defesa do Atlético-CE e morreu no fundo das redes.

O Iguatu ocupa atualmente a liderança do Grupo A3 da Série D do Brasileirão 2024, somando sete pontos em três rodadas. Já o Atlético-CE está na oitava e última colocação do grupo, sem pontuar ainda em três rodadas da competição.

Na quarta rodada do Grupo A3 da Série D do Brasileirão 2024, o Atlético-CE recebe o Maracanã no estádio Domingão, no sábado (18), às 16h. Por outro lado, o Iguatu visita o Treze no estádio Amigão, no domingo (19), às 16h.