Iguatu garante vaga no Campeonato Brasileiro da Série D 2025

O Iguatu garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O clube conquistou a vaga na última quarta-feira (7), após se garantir matematicamente nas quartas de final do Campeonato Cearense de 2024. Isso porque, com o empate em 2 a 2 diante do Maracanã fora de casa, o Azulão não pode mais ser ultrapassado por Horizonte e Barbalha no grupo B, outros postulantes à vaga na competição nacional.

Com 7 pontos em 4 rodadas, o Iguatu está nas quartas de final do Cearense, assim como Ceará, Fortaleza e Ferroviário, mas todos eles tem divisão garantida para 2025.

3ª participação seguida

Com a vaga confirmada, o Iguatu vai para sua 3ª Serie D seguida. A primeira participação foi em 2023, quando terminou na 44ª colocação entre os 64 participantes. Em 14 jogos, foram 5 vitórias, um empate e 8 derrotas.

A equipe de Washington Luiz não passou da 1ª Fase, mas foi o algoz do Santa Cruz, o vencendo no Morenão na última rodada e eliminando o time pernambucano. A segunda participação do Azulão será este ano.

