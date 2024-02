Maracanã x Iguatu: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Maracanã e Iguatu entram em campo nesta quarta-feira (7), às 19h, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE), para disputar a 4ª rodada do Campeonato Cearense de 2024.

O Alvianil ocupa a 2ª posição do Grupo A, com 7 pontos conquistados em três jogos. A equipe ainda está invicta na competição e disputa a liderança com o Fortaleza, líder com 9. Já o Azulão também ocupa a vice-liderança, mas do Grupo B, com 6 pontos e disputa a liderança com o Ceará, que tem 7.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Ceará e FCF TV.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Maracanã: Léo, Ray, Igor, Guilherme, Matheus Maranguape, Rogério, Dedê, Marcos Vinícius, Índio Potiguar, Júnior Mandacaru e Testinha. Técnico: Júnior Cearense.

Iguatu: Geferson, André Mascena, Uesles, Max Oliveira, Fernando Ceará, Diego Viana, Anderson Cachorrão, Pedrinho, Tiaguinho, Davi Torres e Otacílio. Marcos Técnico: Washington Luiz.

Maracanã x Iguatu | FICHA TÉCNICA

Competição: 4ª rodada do Campeonato Cearense de 2024

Local: Estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE)

Data: 07/02/2024

Horário: 19h

Árbitro: Joanilson Scarcella