Iguatu anuncia Flávio Araújo como novo treinador

O Iguatu anunciou nesta segunda-feira (27), a chegada de Flávio Araújo com novo treinador. Ele chega para substituir Washlington Luiz, que recebeu proposta de outro clube.

O Azulão anunciou o 'Sapinho' horas depois do desligamento oficial de Washington. O treinador estava no Altos/PI, onde foi campeão do Campeonato Piauiense e classificou o time para 2ª fase da Copa do Nordeste.

De acordo com o clube, Flávio, chega com toda sua comissão técnica e já começa a trabalhar na terça-feira com elenco.

Flávio Araújo chega para dirigir o Azulão na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube volta a jogar pelo torneio na sexta-feira (31), às 19 horas, no Morenão, contra o Potiguar de Mossoró.

O Azulão deu as boas vindas a ele: "Conhecido como o rei do acesso o treinador chega com o objetivo maior de colocar o Iguatu na terceira divisão do campeonato brasileiro, que seria um feito histórico para o Azulão. Vem ser feliz no Azulão, seja-bem vindo Professor!"