Iguatu anuncia Dico Woolley como seu novo treinador

Na noite do último domingo (26), o Iguatu anunciou a contratação do novo treinador Dico Woolley, de 43 anos. O novo comandante chega com passagens por Campinense-PB, Manauara-AM, River-PI e por último esteve no Retrô-PE.



O Azuão demitiu o antigo técnico Paulo César Shardong também neste domingo (26), após o segundo jogo em casa sem vitória no Campeonato Cearense. O Iguatu, que tem o Morenão como um trunfo nas competições, foi derrotado na primeira rodada para o Maracanã, por 1 a 0, e, neste sábado (25), empatou com o Floresta por 1 a 1.



*Sob supervisão de João Bandeira Neto



Veja também Jogada Floresta empata com o Iguatu e segue na liderança do Grupo A do Cearense