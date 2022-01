Ídolo do Real Madrid, Francisco Gento morre aos 88 anos

O ex-atacante espanhol Francisco Gento, ídolo do Real Madrid, morreu nesta terça-feira (18), aos 88 anos. O clube madridista emitiu um comunicado oficial informando sobre o falecimento, sem mencionar a causa.

Paco Gento, como ficou conhecido, é o maior campeão da Copa Europa (hoje UEFA Champions League) com seis conquistas. Defendeu o Real Madrid entre 1953 e 1971, somando 23 títulos conquistados (marca igualada pelo brasileiro Marcelo no último domingo (16) ao conquistar a Supercopa da Espanha).

O espanhol ocupava o cargo de presidente de honra do Real Madrid, cargo que herdou após o falecimento de outra lenda do clube, Alfredo di Stéfano, em 2014.

Além da seis conquistas de Champions League, Paco conquistou 12 títulos do Campeonato Espanhol, duas Copas da Espanha, uma Copa Intercontinental, uma Pequena Taça do Mundo e duas Copas Latinas. Pelo clube espanhol, disputou 660 jogos e marcou 182 gols. Gento também defendeu a Seleção Espanhola em 43 partidas.

Antes das atividades desta terça-feira (18), jogadores e comissão técnica do Real Madrid se reuniram na 'Ciudad Real Madrid' e promoveram um minuto de silêncio.

Las seis Copas de Europa de Gento:

Confira comunicado do Real Madrid

"O Real Madrid CF, o seu presidente e o seu Conselho de Administração lamentam profundamente a morte de Francisco Gento, presidente honorário do Real Madrid e uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial.

O Real Madrid deseja expressar as suas condolências e o seu amor e carinho à sua esposa Mari Luz, aos seus filhos Francisco e Julio, às suas netas Aitana e Candela e a todos os seus familiares, colegas e entes queridos.

Paco Gento é o único jogador na história do futebol a ter vencido 6 Taças da Europa. Defendeu a camisola do nosso clube entre 1953 e 1971, e durante as suas 18 temporadas no Real Madrid ganhou, além das 6 Taças dos Campeões Europeus, 12 Ligas, 2 Taças de Espanha, 1 Taça Intercontinental, 1 Mundial Pequeno e 2 Taças. Latinas. No Real Madrid disputou 600 jogos e marcou 182 golos. Ele foi internacional com a equipe espanhola em 43 ocasiões.

A figura de Paco Gento representa fielmente todos os valores do Real Madrid, e foi e continuará a ser uma referência para o Real Madrid e para o mundo do desporto. Os adeptos do Real Madrid e todos os adeptos do futebol vão sempre recordá-lo como uma das suas grandes lendas.

Francisco Gento morreu aos 88 anos. O Real Madrid também apresenta as suas condolências a todos os sócios e adeptos do Real Madrid."

