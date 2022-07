Icasa vence o Crato e se aproxima de classificação para a Segunda Fase da Série D

O Icasa goleou o Crato por 3 a 0 em jogo da 12ª rodada da Primeira Fase do Brasileirão Série D. O duelo deste domingo (3) ocorreu na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. As quatro primeiras equipes de cada grupo avançam para a Segunda Fase da competição.

Leandro Oliveira marcou aos 7 minutos. Ronilson ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo, aos 28'. Nos instantes finais do confronto, Júnior Mandacaru ampliou a vantagem para o 3 a 0 e selou a vitória do Verdão.

Com o resultado, o Icasa segue na terceira posição do Grupo 3 e soma 20 pontos. O próximo duelo será na quarta-feira (6), diante do São Paulo Crystal, no Almeidão, às 16h (de Brasília).

Já o Crato continua em último, com 5 pontos. A equipe vai até Natal para enfrentar o América. O duelo será na Arena das Dunas, no domingo (10), às 19h (de Brasília). Veja tabela de jogos.