Icasa recorre ao TJDF-CE e tenta reverter rebaixamento à Série B do Cearense; entenda

Rebaixado à Série B do Campeonato Cearense devido a escalação irregular do atleta Leandro Mendes da Silva, o Icasa recorrerá da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE). O clube do Cariri foi punido com a perda de três pontos, além da invalidação da pontuação conquistada diante do Iguatu.

A advogada responsável pelo caso, Dra. Taís Santana, em entrevista ao canal 'Replay com Toni Sousa' no YouTube, explicou os procedimentos adotados pelo jurídico do clube e comentou a solicitação enviada ao Tribunal do Ceará pela retirada do processo de pauta, tendo em vista a polêmica envolvendo o 'caso Crato'.

“A situação é complicada, o processo, todo mundo que está acompanhando vê. Fizemos a sustentação oral, levantamos duas preliminares e uma defesa de mérito. Infelizmente, às três foram indeferias. Porém, nós já recorremos. Protocolamos embargo de declaração no pleno do Tribunal do Ceará, referente ao acordo que saiu. A primeira preliminar foi pedido para que tirasse de pauta, tendo em vista que ainda versa o processo do ‘caso Crato’. Esse processo ainda pode movimentar muito a situação do Icasa. A priori, no tribunal, ele foi indeferido, mas nós iremos recorrer”.

Além da punição esportiva, o Icasa terá de pagar R$ 3 mil.

Entenda o caso

Na última rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense, o Icasa visitou o Iguatu no Estádio Morenão. Com o empate, a equipe do Cariri se manteve na elite do futebol local. No entanto, o atleta Leandro Mendes da Silva, que deveria cumprir suspensão pelos três cartões amarelos, participou do confronto.

