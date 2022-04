Icasa estreia na Série D com vitória; Crato perde e Pacajus empata; veja resultados

A Série D do Brasileiro de 2022 teve início neste domingo (17), com três clubes cearenses em campo. Icasa, Crato e Pacajus buscam o acesso diante dos 64 participantes da competição.

Pelo Grupo A3, o Verdão do Cariri venceu o Globo-RN na Arena Romeirão, com gol de Leandro Cearense, enquanto o Crato foi superado pelo Retrô-PE, fora de casa, por 2 a 1. Já no Grupo A2, o Pacajus conseguiu empatar com o 4 de Julho-PI, também como visitante, pelo placar de 1 a 1: marcou com Daniel Passira e sofreu a igualdade através de Mauro.

Vale ressaltar que os times das regiões Nordeste e Norte integram as mesmas chaves. Veja os resultados:

Icasa 1x0 Globo-RN

Retrô-PE 2x1 Crato

4 de Julho-PI 1x1 Pacajus

MOMENTO DOS CLUBES CEARENSES Os clubes cearenses chegam para buscar o acesso à Série C. O Icasa, por exemplo, terá o retorno da Arena Romeirão como trunfo e buscará retomar o bom momento de outras épocas atuando em Juazeiro do Norte. O Crato, por sua vez, vive situação complicada após ser suspenso do Campeonato Cearense por suspeita de manipulação de resultados. A equipe do Pacajus chega para à Série D depois de bom momento no Campeonato Cearense, chegando às quartas de final, sendo eliminado pelo Fortaleza.