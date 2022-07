Icasa é goleado por Afogados-PE, mas segue vivo em briga por vaga no mata-mata da Série D

O Icasa entrou em campo neste sábado (9) pela Série D de 2022 e foi dertado pelo Afogados-PE. Na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, o Verdão terminou goleado em casa por 5 a 2 pela 13ª rodada do Grupo 3.

Em campo, os visitantes marcaram três vezes no 1º tempo, com Guilherme, Matheusinho e Anderson Chaves. Na volta do intervalo, o Icasa tentou reagir, mas novamente vazado com Anderson Chaves e Marquinho. Após 5 a 0, o time cearense diminuiu com Jairinho, aos 44, e Núbio Flávio, aos 47.

Chance de classificação

Desde modo, a definição dos classificados ao mata-mata será na próxima rodada. Ao todo, quatro avançam no chaveamento, e Icasa está em 3º, com 21. O Afogados-PE subiu para a 4ª posição, com 19. A liderança é do Retrô-PE (30), enquanto o Sousa-PB (23) é o vice. O América-RN, em 5º, com 18, ainda tem possibilidade.

O time do Rio Grande do Norte encara o Crato no domingo (10) na Arena das Dunas. A bola rola às 19h. A equipe cratense é a lanterna da chave, com apenas cinco pontos: uma vitória, dois empates e nove derrotas.

Rodada final

A 14ª e última rodada da 1ª fase de grupos da Série D será no próximo fim de semana, com quatro partidas.

Sábado (16)

Sousa-PB x América-RN | no Marizão, às 15h.

Afogados-PE x São Paulo Crystal-PB | no Marizão, às 15h.

Crato x Retrô-PE | no Mirandão, às 15h.

Globo-RN x Icasa | no Barrettão, às 15h.