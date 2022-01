Icasa contrata atacante Romarinho e pai Romário comenta

O Icasa contratou o atacante Romarinho, filho de um dos maiores atacantes de todos os tempos: Romário. Aos 28 anos, Romarinho chega ao Verdão do Cariri para a disputa do Campeonato Cearense de 2022, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. O Icasa estreia na competição no próximo domingo (9), diante do Crato, às 16h, no estádio Inaldão.

O filho do craque do Tetra estava no Novo Hamburgo/RS e chega para ser uma das atrações da 1ª Fase do Estadual. O Verdão fez o anúncio da contratação em sua redes sociais.

O pai, o craque Romário, comentou o posto do Icasa: "Voa moleque".

Legenda: O craque Romário acompanha de perto a carreira do filho Romarinho Foto: Divulgação

Carreira

Assim como o pai, ele foi formado no Vasco. Passou seis anos na base, mas nunca se destacou no profissional do time carioca. Em 2015, teve a chance de se firmar no Vasco com o técnico Jorginho, mas a passagem sem brilho o fez se transferir para o Zweigen Kanazawa, da segundona japonesa.

Depois disso, Romarinho voltou ao Brasil e rodou o país, passando por Figueirense, Macaé, Tupi/MG, Maringá, Joiville e Novo Hamburgo.