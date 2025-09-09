Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Hungria x Portugal pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: onde assistir, escalações e horário

Equipes se enfrentam em Budapeste

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:45)
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo é considerado um dos maiores jogadores da história
Foto: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

Hungria e Portugal se enfrentam em busca da segunda vitória nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. O duelo será nesta terça-feira (9), a partir das 15h45. A Puskás Arena vai receber a partida que será realizada em Budapeste. 

O grupo português vem embalado após golear a Armênia na primeira rodada da competição, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo. Já os húngaros empataram em 2 a 2 com a Irlanda. 

ONDE ASSISTIR

Sportv

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Hungria: Dibusz, Négo, Orban, Szalai e Kerkez; Styles, Bolla, A. Toth, Szoboszlai e B. Toth; Vargas. Técnico: Marco Rossi.

Protugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.


FICHA TÉCNICA

Hungria x Portugal
Data e hora: 09/09, às 15h45 (de Brasília)
Local: Puskás Arena, em Budapeste

Assuntos Relacionados
Harry Kane em ação pela Inglaterra

Jogada

Sérvia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de jogadores da França x Islândia pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: onde assistir, escalações e horário

Jogada

França x Islândia pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo entre as seleções europeias

Ian Laurindo* Há 1 hora
Cristiano Ronaldo

Jogada

Hungria x Portugal pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: onde assistir, escalações e horário

Equipes se enfrentam em Budapeste

Redação Há 1 hora
Foto de Vina durante treino do Ceará

Jogada

As novidades do Ceará na reapresentação desta terça para enfrentar o Vasco

Três jogadores voltam do departamento médico e treinam com o grupo

Daniel Farias 09 de Setembro de 2025
Foto de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza

Jogada

O pedido de Marcelo Paz no Fortaleza na apresentação do técnico Palermo

CEO da SAF do Fortaleza falou sobre a luta contra o rebaixamento na Série A

Daniel Farias 09 de Setembro de 2025

Jogada

Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, Seleção Brasileira faz último jogo nas Eliminatórias

Vladimir Marques 09 de Setembro de 2025