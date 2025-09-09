Hungria x Portugal pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: onde assistir, escalações e horário

Hungria e Portugal se enfrentam em busca da segunda vitória nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. O duelo será nesta terça-feira (9), a partir das 15h45. A Puskás Arena vai receber a partida que será realizada em Budapeste.

O grupo português vem embalado após golear a Armênia na primeira rodada da competição, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo. Já os húngaros empataram em 2 a 2 com a Irlanda.

ONDE ASSISTIR

Sportv



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Hungria: Dibusz, Négo, Orban, Szalai e Kerkez; Styles, Bolla, A. Toth, Szoboszlai e B. Toth; Vargas. Técnico: Marco Rossi.

Protugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.



FICHA TÉCNICA

Hungria x Portugal

Data e hora: 09/09, às 15h45 (de Brasília)

Local: Puskás Arena, em Budapeste