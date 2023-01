Hugo Calderano conquista etapa de Durban no Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano sagrou-se campeão da etapa de Durban, na África do Sul, do circuito mundial de tênis de mesa, o WTT. A final ocorreu na tarde do último domingo, (15). O brasileiro ergue o troféu após vencer o Yaroslav Zhmudenko, da Ucrânia, por b. 11/4, 11/5, 11/2 e 11/8.

WTT CONTENDER DURBAN | FINAL: Melhores momentos de Hugo 4 x 0 Yaroslav Zhmudenko



📽️ WTT#TimeCalderano pic.twitter.com/EZbDWctk2j — Hugo Calderano (@hugocalderano) January 15, 2023

Com o resultado, o brasileiro subiu no ranking e atualmente ocupa a 6ª posição. O título no circuito de tênis de mesa, foi o terceiro título de WTT dele. Já tendo conquistado o WTT Star Contender Doha 2021 e em Tunes, na Tunísia, em 2022.