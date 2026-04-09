Herói no Clássico-Rei, Fernando exalta Ceará: 'A gente mostrou a nossa força'

O lateral-esquerdo Fernando foi o herói do Ceará na vitória de 2x0 no Clássico-Rei diante do Fortaleza pela Copa do Nordeste. Ele fez o 1º gol do Alvinegro e anda deu uma assistência para o gol de Alex Silva.

A vitória alvinegra foi na superação e raça, já que aos 22 do 1º tempo, o Ceará ficou com um jogador a menos após a expulsão de Fernandinho. Ele destacou a força do grupo na vitória.

"Eu sou um cara que me cobro bastante. Sei do que eu posso entregar e é uma noite especial, em que fiz meu primeiro gol com essa camisa e uma assistência também. Eu estava me cobrando por isso, mas quero parabenizar o grupo, porque jogar com um a menos não é fácil, ainda mais em um clássico. A gente mostrou a nossa força, o espírito aguerrido do nosso time, que a gente vai manter até o final", disse ele.

Vindo do Athletico/PR, o lateral-esquerdo já fez 17 jogos pelo Vovô na temporada e disputa posição com Sanchez.

Com o resultado, o Vovô chegou aos 4 pontos em 3 rodadas na Copa do Nordeste e ganhou fôlego na luta pela classificação. Pela Série B, o Vozão enfrenta o Náutico no sábado (11), no Castelão, às 18 horas, em jogo válido pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.