Guarany de Sobral vence e se mantém na liderança do Grupo 2 da Série D

O Guarany de Sobral venceu mais um jogo na Série D e se consolidou na liderança do Grupo 2 da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Cacique do Vale venceu o Juventude de Samas por 2 a 1 e chegou aos 15 pontos.

O primeiro gol da partida saiu apenas aos 34 minutos, com Felipe Hulk, que aproveitou de cabeça a sobra em um lançamento na área do Juventude realizado pelo lateral André Macena.

A equipe de Sobral dominou a partida até o fim do segundo tempo e controlou as ações. Mas, aos 43 da etapa final, Doda desce pela esquerda e cruza para a área. Os zagueiros corais ficam só olhando a bola passar. Do outro lado, o camisa 7 do Juventude Cris, "de peixinho" conseguiu igualar o marcador, surpreendendo o time cearense.

Quando se imaginava que o jogo terminaria empatado, nos acréscimos, no terceiro minuto extra, no entanto, o Ferrão daz o gol da vitória. O lance começou na cobrança de um lateral. Os zagueiros do Juventude não se entenderam e a bola foi rebatida na trave. Na sobra, André Macena mandou para o gol, sem chances para o goleiro Bruno, garantindo a vitória para o Guarany.

Próximo jogo

Na próxima rodada da Série D, o Guarany de Sobral volta a enfrentar o Juventude de Samas no Estádio Pinheirão (Maranhão).

A partida está marcada para as 15h30 do próximo sábado (24).