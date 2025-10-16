Grêmio x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do torneio nacional
Grêmio x São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste quinta-feira (16), pela 28ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Grêmio x São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur, Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Pavon. Técnico: Mano Menezes
São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Alisson, Cedric e Marcos Antônio; Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo
GRÊMIO X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA
-
Competição: Campeonato Brasileiro
-
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul
-
Data: 16/10/2025
-
Horário: 19h