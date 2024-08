Grêmio x Corinthians: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Corinthians pelas Oitavas de Final da Copa do Brasil. A partida será no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

No jogo de ida, as duas equipes empataram em 0 a 0, na Neo Química Arena, casa do Timão. Assim, quem vencer garante vaga. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Grêmio é o 14º colocado da Série A com 21 pontos, enquanto o Timão é o 18º com 20 pontos.

Transmissão

Globo, Sportv e Premiere

Palpites

inter@

Escalação

Grêmio:

Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Cristaldo; Soteldo e Pavon. Técnico: Renato Gaúcho

Corinthians:

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Charles, Breno Bidon (Cacá) e Rodrigo Garro; Wesley (Giovane) e Romero. Técnico: Ramón Díaz

Grêmio x Corinthians

Data: 07 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)