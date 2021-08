Grêmio x Bahia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Grêmio entra em campo neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília) contra o Bahia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

O tricolor gaúcho busca ampliar a pontuação na tabela para sair o quanto antes da zona do rebaixamento. Atualmente, o Grêmio é o penúltimo colocado, com apenas 13 pontos.

Já o Bahia ocupa a 13ª posição na classificação da Série A e deseja se distanciar cada vez mais da zona da degola. Depois, projeta uma vaga à Copa Sulamericana.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere FC

Escalações

Grêmio

Gabriel Chapecó; Rafinha, Ruan, Kannemann e Cortez; Lucas Silva e Villasanti; Douglas Costa, Jean Pyerre (Sarará) e Alisson; Borja. Técnico: Felipão.

Bahia

Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Lucas Mugni e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Bruno Lopes.

Grêmio x Bahia

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 19h (de Brasília), sábado, 21 de agosto

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira