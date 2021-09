Grêmio relaciona 32 jogadores para jogo contra Ceará; veja lista

O Grêmio iniciou nesta quinta-feira (9) o período de concentração do elenco para a partida de domingo (12) contra o Ceará, em Porto Alegre, pela 20ª rodada da Série A do Brasileiro. O técnico Felipão relacionou 32 jogadores para a partida.

O volante Villasanti e o atacante Borja se juntarão ao grupo posteriormente. A dupla está à serviço do Paraguai e da Colômbia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, respectivamente. A volta ao Rio Grande do Sul será nesta sexta (10).

A única baixa é o atacante Douglas Costa, em tratamento de lesão muscular na coxa esquerda. O camisa 10 fez um treinamento físico nesta semana, mas tem previsão de retorno aos jogos somente no final deste mês.

Os jogadores ficarão concentrados em um hotel na zona norte de Porto Alegre até o jogo. O objetivo é aumentar a convivência do elenco, além de controlar o sono e alimentação dos atletas. No hotel, Felipão também usará o tempo para instruções táticas.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros : Gabriel Chapecó e Brenno.

: Gabriel Chapecó e Brenno. Laterais : Vanderson, Leonardo Gomes, Rafinha, Victor Ferraz, Bruno Cortez, Guilherme Guedes e Diogo Barbosa.

: Vanderson, Leonardo Gomes, Rafinha, Victor Ferraz, Bruno Cortez, Guilherme Guedes e Diogo Barbosa. Zagueiros : Kannemann, Pedro Geromel, Ruan, Paulo Miranda e Rodrigues.

: Kannemann, Pedro Geromel, Ruan, Paulo Miranda e Rodrigues. Volantes : Thiago Santos, Mathias Villasanti, Lucas Silva, Darlan, Fernando Henrique, Sarará e Victor Bobsin.

: Thiago Santos, Mathias Villasanti, Lucas Silva, Darlan, Fernando Henrique, Sarará e Victor Bobsin. Meias : Campaz, Jean Pyerre e Jhonata Robert.

: Campaz, Jean Pyerre e Jhonata Robert. Atacantes: Diego Souza, Diego Churín, Borja, Ferreira, Alisson, Everton, Luiz Fernando e Léo Pereira.