Missa e concentração antecipada: Grêmio entra em clima de final para jogo contra Ceará

A estreia do técnico Tiago Nunes no Ceará será no domingo (12), em Porto Alegre, contra o Grêmio. A partida no Sul é difícil, a equipe alvinegra ainda não venceu como visitante, mas o clima de decisão se tornou ainda maior pela preparação do adversário: os gaúchos tratam o duelo como uma final.

Na vice-lanterna da Série A, a equipe apostou todas as fichas nesse jogo e montou um cronograma especial durante a semana. Com aval da diretoria, o treinador Luiz Felipe Scolari, o Felipão, organizou uma missa, uma feijoada com a família dos atletas e ainda antecipou a concentração.

O grupo irá se apresentar no CT nesta quinta-feira (9), às 7h, e fica reunido até a data do jogo no domingo (12), quando a bola rola às 11h. O processo envolve manter o foco dos jogadores no máximo e estreitar os laços com a atual comissão técnica para iniciar uma reação no 2º turno.

"O Grêmio acionou o modo emergência, cada jogo é uma decisão”, reforçou o colunista Leonardo Oliveira, do Zero Hora. “O normal seria concentrar no sábado, mas a motivação é grande porque depois são jogos fora, Athletico-PR e Flamengo, então o Grêmio sabe que esse é o jogo, foram 15 dias treinando por conta do calendário", completou em contato com Diário do Nordeste.

Próximos jogos do Grêmio em 2021:

12.09 - Grêmio x Ceará | Série A

15.09 - Flamengo x Grêmio | Copa do Brasil

19.09 - Flamengo x Grêmio | Série A

26.09 - Athletico-PR x Grêmio | Série A

Legenda: O técnico Felipão tem como característica criar um vínculo maior com o elenco de trabalho Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O planejamento também envolve o uso do atacante colombiano Borja e do meia paraguaio Villasanti. Apesar da dupla participar das Eliminatórias da Copa do Mundo, com rodada tripla de compromissos, o clube pretende integrá-los no sábado (11) em Porto Alegre para a partida contra o Ceará.

No intervalo de tempo, o Grêmio também rescindiu vínculo com o ídolo Maicon. O volante não tinha espaço com Felipão e optou pela saída do clube, recebendo uma festa da torcida. Os funcionários e os atletas também realizaram uma homenagem.

Mais pressão

O contrapeso da mobilização é a maior pressão em prol do resultado positivo. Com sequência difícil pela frente, Felipão pode ficar ameaçado no cargo a depender do placar do próximo jogo. O 1º turno ainda entregou um triunfo do Ceará por 3 a 2 na Arena Castelão, na abertura do Brasileirão.

No fim, o contexto pode servir como combustível a mais para o elenco do Vovô, agora comandado por Tiago Nunes - que esteve no Grêmio na atual temporada. A expectativa é que os primeiros dias de trabalho possam gerar mudanças no desempenho.

Últimos jogos do Grêmio em 2021: