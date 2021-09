Tiago Nunes vai ter uma semana para estudar elenco e montar um raio-x do Ceará; veja detalhes

O técnico Tiago Nunes iniciou os trabalhos no Ceará Sporting Club nesta quarta-feira (1º), com apresentação oficial e o primeiro treino em Porangabuçu. As impressões iniciais foram positivas da cúpula alvinegra, e o profissional tem uma missão até o próximo jogo: analisar o elenco alvinegro.

Desde o contato da diretoria para a negociação, o grupo de jogadores foi elogiado pelo treinador. Na conversa com os atletas, o discurso foi de confiança, de demonstração de respeito com as virtudes apresentadas sob comando de Guto Ferreira e da possibilidade de potencializar a competitividade.

Em objetivo traçado com o departamento de futebol, Tiago Nunes irá utilizar a primeira semana para testar o grupo, conhecer mais as características e implementar cenários táticos ao plantel. Após o apontamento das valências, caso necessário, o profissional tem autonomia para solicitar reforços.

"Como qualquer treinador, a gente sempre quer mais. O problema é fazer o 'homem' (presidente Robinson de Castro) abrir a carteira. O grupo é competente, é competitivo, mas se houver a possibilidade de agregarmos mais qualidade, sem dúvidas. Vamos ver as possibilidades, não é contratar por contratar. É contratar jogadores que venham para acrescentar qualidade, aumentar a disputar interna por posições e vamos discutir isso nos próximos dias", detalhou na coletiva.

Legenda: Tiago Nunes comandou o primeiro treino pelo Ceará na última quarta-feira (1º) Foto: Felipe Santos / Ceará

Raio-X do Ceará

As etapas do processo são necessárias para promover um Raio-X completo do Ceará e equipar pontos teóricos com a prática. Na última semana, o técnico de 41 anos dissecou os padrões de atuações do Alvinegro de Porangabuçu, listou uns pontos de mudança e estudou o desempenho nos jogos.

Até então livre no mercado, Tiago Nunes escolheu a equipe para estudar com foco na análise da competitividade apresentada na Série A, a solidez defensiva e outros atributos que poderiam ampliar o rendimento, inclusive com novas funções desempenhadas para alguns jogadores do elenco.

"Aceitei rapidamente este convite, porque acredito que o projeto está sendo conduzido de maneira equilibrada e séria. Temos um grupo de atletas, que foi, sem dúvidas alguma, o principal motivo para eu ter aceitado o convite", revelou na coletiva.

Assim, a imersão no clube foi iniciada antes mesmo da contratação. O fator foi importante para aceitar o projeto, apostando no que os jogadores do Vovô podem entregar até o fim do Brasileirão.

Respeito no mercado

Durante a coletiva, Tiago Nunes mostrou muito respeito pelo Ceará Sporting Club. Com passagens por Athletico-PR, Corinthians e Grêmio, o treinador escolheu o clube para trabalhar no Nordeste após recusar ofertas anteriores de trabalhos na região.

O movimento no mercado acentua a maior representatividade do Vovô no cenário nacional. Ao longo da coletiva ficou nítida também as impressões positivas para as categorias de base e a estrutura.

A motivação da atual comissão técnica existe para além da oportunidade de trabalho. O gaúcho, que foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, acredita no potencial do clube cearense.